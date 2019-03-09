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صور ..احتفالات سيدات امريكا اللاتينية باليوم العالمى للمرأة

السبت، 09 مارس 2019 01:49 ص
صور ..احتفالات سيدات امريكا اللاتينية باليوم العالمى للمرأة اليوم العالمى للمراة
رويترز
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شارك المئات من السيدات فى مسيرات بشوارع عواصم بعض دول امريكا اللاتينية ، للتعبير عن احتفالاتهم بيوم المرأة العالمى ، والتى تعددت فيها مظاهر الاحتفال ما بين تقديم بعض العروض الراقصة ، او حمل اللافتات التى تندد بالتمييز ضد المرأة.

وبحسب ما نشرت وكالة رويترز للأنباء ، ظهر المئات من السيدات فى البرازيل واوروجواى والارجنتين مرتدين ازياء كرنفالية ، وحاملين لافتات تندد بكل اشكال التمييز ضد المراة ، كما قامت احداهن باصطحاب اطفالهن فى تلك المسيرات وخاصة الفتيات . 

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