سقوط عاطل استولى على 3 ملايين من مواطنين بزعم بإلحاق أولادهم بكلية الشرطة

كتب ـ عبد الرحمن سيد

نجح رجال المباحث بقسم شرطة الأزبكية، فى القبض على عاطل استولى على 3 ملايين جنيه، من 3 أشخاص وزعم قدرته على إلحاق أولادهم بكلية الشرطة، وحرر محضر بالواقعة.

وقامت قوة أمنية تابعة لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة، بتفقد أعمال التأمين بدائرة القسم، وشاهدوا تجمع عدد من الأشخاص ومشادة كلامية بينهم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع 3 أشخاص وبصحبتهم "أمير ع. ص" 48 سنة ومقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، سبق اتهامه فى 3 قضايا سرقة ، ومطلوب التنفيذ عليه فى 14 حكم حبس جزئى ومستأنف (نصب – تبديد).

وقرر أحدهم بسابقة قيام المذكور بالنصب عليهم والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بقيمة ( 2,600,000 جنيه) عقب إيهامهم بقدرته على إلحاق أبنائهم بكلية الشرطة، إلا أنه لم ينفذ الاتفاق، وامتنع عن رد المبالغ المالية، واليوم وحال سيره بمحل الواقعة تقابل معه مصادفةً، فقام بالإمساك به والاتصال بالمجنى عليهما الآخران والذَين أكدا ما جاء بأقواله، وبمواجهة المتهم أقر بارتكاب الواقعة.