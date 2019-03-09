سائق يشنق نفسه بسلك كهربائى فى حامل النجفة بحجرة نومه بكفر الشيخ

أقدم سائق بإحدى قرى مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ على الانتحار شنقا بتعليق رقبته بسلك كهربائى فى حامل النجفة بحجرة نومه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دسوق ليتم عمل اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفرالشيخ إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بتلقى العميد سعد سليط، مأمور مركز شرطة دسوق بلاغاً بانتحار "ا.م .م .ا" 45 سنة سائق من إحدى قرى مركز دسوق بتعليق نفسه من رقبته بحامل النجفه خاصته بغرفة نومه، وأن زوجته "م.م.ا"عثرت عليه بهذا المنظر واستغاثت بالجيران الذين أبلغوا الشرطة.

وانتقلت على الفور قوة شرطية برئاسة المقدم عمرو علام،رئيس مباحث مركز شرطة دسوق ، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان لمستشفى دسوق العام، وتم إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى العام ، وتبين بأنه كان يمر بظروف نفسيه سيئة، وتحرر المحضر اللازم ، جارى العرض على النيابة العامة.