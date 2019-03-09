وجددت رجوي - حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز" الإخبارية اليوم السبت - أن الشعب الإيراني يطالب بتغيير سياسي أساسي، متهمة النظام الإيراني بممارسة سياساته المدمرة من قمع المجتمع الإيراني وإثارة الحروب والتدخل المدمر في المنطقة، وغسل الأموال، والإرهاب في أوروبا وأمريكا ونهب أموال الشعب الإيراني.

جاء ذلك خلال مسيرة احتجاجية ضد النظام الإيراني في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت عنوان "تجمع ومسيرة لإيران حرة"، شارك فيها المئات من أبناء الجالية الإيرانية في الولايات المتحدة، دعما للانتفاضة الإيرانية.