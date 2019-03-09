"رجال الأعمال": مكافحة الآفات شرط زيادة صادرات مصر الزراعية إلى 3.5 مليار دولار

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية عرضت على رئيس الوزراء مصطفى مدبولى دراسة لزيادات صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 3.5 مليار دولار خلال 5 سنوات من 2.2 مليار دولار العام الماضى، مشروطة بعدة نقاط أبرزها إطلاق برنامج قومى لمكافحة الآفات على مستوى الجمهورية لتوعية الفلاحين بالآفات، خاصة ذباب الفاكهة وكيفية مقاومتها وتوفير المبيدات، بهدف توفير محصول صالح ويتناسب مع جميع الأسواق.

وأضاف عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية طالبت بإنشاء خطوط نقل سريعة لتصدير المنتجات الزراعية، وإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات مع دعم تكلفة التحاليل للمصدرين لتشجيعهم على تحليل المنتجات قبل تصديرها، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التكلفة المرتفعة لتداول البضائع والحاويات فى الموانئ المصرية، مع تشجيع إعادة خطوط النقل العالمية للموانئ المصرية، وذلك بهدف خفض التكلفة بديلاً للدعم النقدى للتصدير.

وتابع عيسى: كما طالبنا بوضع خطة لزيادة عدد المعارض الخارجية والبعثات الترويجية، ودعم العارضين مهما كانت حجم شركته، بالإضافة إلى إعادة النظر إلى أفريقيا، والتى تعد سوق واعد للمنتجات المصرية، فضلا على الانضمام لمنظمة اليوبوف لإدخال أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، وعليها طلب مرتفع عالميا.

وأشار عيسى إلى أن الجمعية ربطت صرف الدعم النقدى بالأسواق الجديدة أو للسلع الجديدة، لافتا إلى أن التمور ستصبح أحد السلع المهمة فى الأسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة كأفريقيا، بحيث يصبح الدعم ديناميكى يتغير وفقا للمتطلبات.