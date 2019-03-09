video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 10:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال": مكافحة الآفات شرط زيادة صادرات مصر الزراعية إلى 3.5 مليار دولار

السبت، 09 مارس 2019 08:00 ص
"رجال الأعمال": مكافحة الآفات شرط زيادة صادرات مصر الزراعية إلى 3.5 مليار دولار على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق

قال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية عرضت على رئيس الوزراء مصطفى مدبولى دراسة لزيادات صادرات مصر من الحاصلات الزراعية إلى 3.5 مليار دولار خلال 5 سنوات من 2.2 مليار دولار العام الماضى، مشروطة بعدة نقاط أبرزها إطلاق برنامج قومى لمكافحة الآفات على مستوى الجمهورية لتوعية الفلاحين بالآفات، خاصة ذباب الفاكهة وكيفية مقاومتها وتوفير المبيدات، بهدف توفير محصول صالح ويتناسب مع جميع الأسواق.

 

وأضاف عيسى، لـ"اليوم السابع"، أن الجمعية طالبت بإنشاء خطوط نقل سريعة لتصدير المنتجات الزراعية، وإنشاء معامل لتحليل متبقيات المبيدات مع دعم تكلفة التحاليل للمصدرين لتشجيعهم على تحليل المنتجات قبل تصديرها، بالإضافة إلى إعادة النظر فى التكلفة المرتفعة لتداول البضائع والحاويات فى الموانئ المصرية، مع تشجيع إعادة خطوط النقل العالمية للموانئ المصرية، وذلك بهدف خفض التكلفة بديلاً للدعم النقدى للتصدير.

 

وتابع عيسى: كما طالبنا بوضع خطة لزيادة عدد المعارض الخارجية والبعثات الترويجية، ودعم العارضين مهما كانت حجم شركته، بالإضافة إلى إعادة النظر إلى أفريقيا، والتى تعد سوق واعد للمنتجات المصرية، فضلا على الانضمام لمنظمة اليوبوف لإدخال أصناف جديدة عالية الجودة والإنتاجية، وعليها طلب مرتفع عالميا.

 

وأشار عيسى إلى أن الجمعية ربطت صرف الدعم النقدى بالأسواق الجديدة أو للسلع الجديدة، لافتا إلى أن التمور ستصبح أحد السلع المهمة فى الأسواق الجديدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى الأسواق الجديدة كأفريقيا، بحيث يصبح الدعم ديناميكى يتغير وفقا للمتطلبات.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رجال الأعمال يشيدون بقرار الحكومة بتعديل بعض مواد قانون الاستثمار.. شريف الجبلى: يحقق العدالة بين الصناع.. ومجدى طلبة: يمنع التحايل ونقل المصانع.. وأبو المكارم: يزيد الاستثمارات.. هانى برزى: يشجع على التوسع

اخبار الاقتصاد

صادرات

الصادرات الزراعية

مكافحة الافات

جمعية رجال الاعمال




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة