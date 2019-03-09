رئيس وزراء أستراليا باليوم العالمى للمرأة:تمكين النساء لايأتى على حساب الرجال

كتبت ــ إنجى مجدى

فى تصريح صادم فى اليوم العالمى للمرأة، قال رئيس وزراء استراليا، سكوت موريسون، إن تمكين النساء لا يجب أن يأتى على حساب الرجال.

وبحسب شبكة "سى.إن.إن"، الأمريكية، فإن رئيس الوزراء الاسترالى أثار الغضب فى اليوم العالمى للمرأة، الجمعة، بقوله إنه لا ينبغى على الرجال أن يفسحوا المجال لتمكين المرأة.

وقال موريسون فى فعالية نظمتها صناعة التعدين فى استراليا فى الثامن من مارس: "لا نضع الاستراليين فى مواجهة مع بعضهم البعض فى محاولة لرفع البعض على حساب آخرين." وأوضح "نريد أن نرى النساء يرتفعن. لكننا لا نريد أن نرى المرأة ترتفع فقط على حساب الآخرين الذين يفعلون أسوأ."

وعلى وسائل الإعلام الاجتماعية، أثارت التعليقات سخرية واسعة من موريسون، الذى تعرض لانتقادات لعدم وجود تمثيل نسائى بين قيادة حزبه. وقالت سارا هانسون يونج، عضو مجلس الشيوخ الأسترالى: "الرجال الذين يشعرون بالتهديد أو القلق من تحقيق النساء المساواة هى المشكلة الدامية".