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رئيس الوزراء العراقى: نتطلع لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث

السبت، 09 مارس 2019 02:15 م
رئيس الوزراء العراقى: نتطلع لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
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أعرب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عن تطلعه لبدء مرحلة جديدة من التعاون بين السلطات الثلاث والعمل المشترك لخدمة جميع أبناء الشعب العراقى.

وذكر مكتب عبد المهدى - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /السبت/ - أن رئيس الوزراء العراقى رحب برئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسى وهيئة الرئاسة وأعضاء مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس الادعاء العام ورئيس هيئة الإشراف القضائى وديوان الرقابة المالية ومحكمتى استئناف الكرخ والرصافة ، الذين حضروا لمقر رئاسة الوزراء؛ استعدادا لعقد أول جلسة برلمانية فى مقر الحكومة".
وكان مجلس النواب العراقى قد عقد في وقت سابق اليوم جلسته الأولى من الفصل التشريعى الثانى برئاسة محمد الحلبوسى وحضور رئيسى الجمهورية والوزراء.


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عادل عبد المهدى

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