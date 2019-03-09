دواوين الوزارات.. طارق شوقى: مسألة تطوير التعليم فى مصر مستقبل أمة بأسرها

إعداد – وائل ربيعى

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة الصحة:

وزيرتا الاستثمار والصحة فى احتفالية تشاد بيوم المرأة بحضور الرئيس التشادى وقرينته

وزارة التربية والتعليم:

طارق شوقى: مسألة تطوير التعليم فى مصر مستقبل أمة بأسرها

التعليم: جدول شهادة الدبلومات الفنية جاهز وإعلانه خلال أيام

وزارة التضامن:

ذوو الاحتياجات الخاصة والأطفال اليتامى فى عيون الحكومة.. 108 موظفين بالتضامن يحملون الضبطية القضائية للتفتيش المفاجئ على دور الرعاية.. وبلاغ ضد مروجى فيديو مزيف عن دار رعاية الفتيات بمصر القديمة

وزارة التموين:

التموين: البعض يصرف التموين "تونة" للقطط.. ووجدنا 9 عدادات كهرباء باسم مواطن اشتكى حذفه

التموين: لن نستثني ضباط الجيش والشرطة والقضاة من معايير حذف غير المستحقين

وزارة النقل:

المترو ينفى ما تردد حول حدوث حريق بمحطة شبرا الخيمة

وزارة الزراعة:

صور "الزراعة": ضبط 31 طن لحوم وأسماك فاسدة بـ18 محافظة خلال اسبوع

الإصلاح الزراعى: 44 مليون و500 ألف جنيه إيرادات الهيئة فى فبراير

وزارة التعليم العالى:

"القومى للبحوث" ينظم ندوة للتوعية بمخاطر التدخين بشركات الإنتاج الحربى

«صنايعية مصر».. مبادرة لتأهيل الحرفيين داخل الجامعات.. جامعة كفر الشيخ تبدأ تأهيل العاملين فى السجاد وأعلاف الأسماك.. وتدريب الفتيات فى القرى الأكثر فقراً بسوهاج

وزارة القوى العاملة:

القوى العاملة: وزارة العمل بالسعودية تعتبر العامل مصرى شريك فى تنمية المملكة

الأحد ..القوى العاملة تقيم معرضا للفنون التشكيلية لاكتشاف قدرات العمال

وزارة الهجرة:

وزارة الهجرة: وحدات المظلات استضافت أبناء المصريين بفرنسا

وزارة الإسكان:

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020