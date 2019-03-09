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حرائق الغابات تدمر أكثر من 30 منزلا بولاية فيكتوريا الاسترالية

السبت، 09 مارس 2019 08:19 ص
حرائق الغابات تدمر أكثر من 30 منزلا بولاية فيكتوريا الاسترالية حرائق الغابات
رويترز
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قالت سلطات الطوارئ إن حرائق الغابات المحتدمة عبر ولاية فيكتوريا الاسترالية منذ أسبوع دمرت أكثر من 30 منزلا وأحرقت نحو 70 مبنى آخر فى الوقت الذى مازالت فيه معظم الحرائق مستعرة. ولم يتم الإبلاغ عن سقوط قتلى أو جرحى خلال هذه الحرائق.

وأدت موجة حارة قياسية إلى جعل مطلع مارس الأكثر حرارة في الثلث الجنوبى من البلاد منذ بدء تسجيل البيانات فى بلد عرضة للحرائق المميتة بسبب وعورة التضاريس فيها وارتفاع درجات الحرارة فى الصيف ووجود أشجار الكافور سريعة الاشتعال.

وقال متحدث باسم إدارة الطوارئ فى ولاية فيكتوريا إن حرائق الغابات أحرقت أكثر من 100 ألف هكتار من الأراضى عبر الولاية منذ بداية مارس.

ومن المتوقع أن يساعد تراجع درجات الحرارة العالية في مطلع الأسبوع رجال الإطفاء الذين مازالوا يكافحون نحو 17 حريقا فى كل أنحاء الولاية. وأدت أسوأ حرائق غابات فى 2009 إلى تدمير آلاف المنازل فى ولاية فيكتوريا وسقوط 173 قتيلا و414 مصابا فى يوم وصفته وسائل الإعلام بأنه" السبت الأسود".


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