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حبس الحداد المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح

السبت، 09 مارس 2019 10:52 ص
حبس الحداد المتهم بالتعدى جنسيا على طفل الشرقية وقتله داخل حديقة موالح حبس - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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قررت نيابة منيا القمح برئاسة محمد المراكبى، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار محمد القاضى، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم، حبس الحداد المتهم باستدراج طفل عمره 5 سنوات والتعدى عليه جنسيا داخل حديقة موالح خاصة بقرية المحمدية، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

 

وتلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة منيا القمح، من أسرة الطفل "محمد م م ت" 5 سنوات مقيم المحمدية دائرة المركز، بوفاته أثر سقوطه من على شجرة أثناء لهوه بالقرب من المنزل، ولم تتهم الأسرة أحد بوفاته، وتم دفن جثة الطفل.

 

وبعد أيام من الحادث توصلت تحريات الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، ومعاونيه، إلى وجود شبهة جنائية فى الوفاة، وتبين قيام " هانى م ش" 16 سنة حداد، بإستدراج الطفل إلى حديقة بالقرية، والتعدى عليه جنسيا وقام بقتله وتركه وفر هاربا، تمكن ضباط مباحث منيا القمح، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، بإشراف العميد عمرو رءوف، رئيس مباحث المديرية، من ضبط المتهم وبمواجته أعترف بإرتكاب الواقعة، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 1728 إدارى مركز منيا القمح لسنة 2019، وتم إحالته لنيابة منيا القمح للتحقيق معه.


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