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توقعات بهبوب عواصف رعدية عاتية بالغرب الأوسط الأمريكى

السبت، 09 مارس 2019 10:00 م
توقعات بهبوب عواصف رعدية عاتية بالغرب الأوسط الأمريكى إعصار سابق ضرب الولايات المتحدة
رويترز
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قال خبراء أرصاد إن من المتوقع هبوب عواصف رعدية عاتية على مناطق من الغرب الأوسط والجنوب الأمريكي  اليوم السبت بالتوقيت المحلي آتية معها برياح وأمطار ثلجية مع احتمال حدوث أعاصير.

وتسببت أعنف موجة من الأعاصير تضرب البلاد منذ 2013 في مقتل 23 شخصا وإصابة العشرات كما ألحقت أضرارا جسيمة بمناطق سكنية صغيرة في ريف ألاباما مطلع الأسبوع الماضي.

وقال أليكس لاميرس خبير الأرصاد الجوية في خدمة الطقس الوطنية إن أجزاء من شرق اركنسو وجنوب شرق مونتانا وجنوب إيلينوي وغرب كنتاكي تواجه خطر التعرض لعواصف عاتية اليوم السبت.

ومن المتوقع أيضا أن تهب عواصف رعدية منفردة على مناطق تمتد من أعالي المسيسبي وشمال شرق تكساس وحتى وادي أوهايو السفلي ووادي تنيسي.

وقال لاميرس في مقابلة عبر الهاتف "الخطر الأكبر في الوقت الحالي يبدو حول ممفيس".

وتسببت الأعاصير التي هبت الأحد الماضي على مقاطعة لي كاونتي في ولاية ألاباما في تدمير منازل وشركات بسبب الرياح التي وصلت سرعتها إلى 274 كيلومترا في الساعة.

وزار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة المنطقة المتضررة من الأعاصير في ولاية ألاباما والتقى مع الناجين والمتطوعين والمسعفين.

 


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