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"تنمية الصادرات": 40 مليون جنيه لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين

السبت، 09 مارس 2019 07:48 م
"تنمية الصادرات": 40 مليون جنيه لمشروع التنمية المستدامة للمصدرين السفير خالد يوسف الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات
كتب – إسلام سعيد
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كشف السفير خالد يوسف رئيس هيئة تنمية الصادرات عن مشروع تقوم عليه الهيئة تحت مسمى مشروع التنمية المستدامة للمصدرين، لمضاعفة الصادرات المصرية خلال السنوات الثلاثة القادمة.

 

وأضاف يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن تكلفة المشروع 40 مليون جنيه والمخطط تنفيذه على 36 شهرا بمشاركة عدة أجهزة منها هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة.

 

وعن ملامح مشروع التنمية المستدامة للمصدرين، أوضح رئيس هيئة تنمية الصادرات، أن المشروع يستهدف زيادة عدد الشركات المصدرة وخلق جيل جديد من المصدرين الجدد وتعزيز دور المصدرين الحاليين وإنشاء تحالفات تصديرية بين المنتجين المحليين وإنشاء مراكز خدمة المصدرين على مستوى الجمهورية.

 

وأشار يوسف، إلى أن المشروع يستهدف أيضا القيام بحملة ترويجية للمنتجات الواعدة ودمج المصدرين فى سلاسل التوريد العالمية وخلق علامات تجارية مسجلة للمنتجات المحلية وإنشاء مراكز لوجيستية لخدمة المصدرين المستهدفة وخاصة بشرق وغرب إفريقيا علاوة على انشاء منصة لخدمة المصدرين فى الأسواق المختلفة.

 

وأكد رئيس هيئة تنمية الصادرات، على أن الهيئة تضع على عاتقها تنفيذ رؤية زيادة الصادرات المصرية لتتوافق مع الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتنفيذها وتستهدف زيادة عدد الشركات المُصنعة والتجارية المصدرة الجديدة ، والتوسع فى الشركات المصنعة الحالية، إضافة إلى تنوع المنتجات والخدمات المصدرة، فضلا عن رفع القدرة التنافسية لهذه المنتجات والخدمات، كما تستهدف الاستراتيجية، في الوقت نفسه، زيادة الاستثمارات الصناعية المصدرة المحلية والأجنبية، والعمل على زيادة الناتج المحلي، وزيادة القيمة المضافة للصادرات المصرية، وخفض نسب البطالة، هذا إلى جانب العمل على تنويع وزيادة الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية.


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