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تعين الدكتور مصطفى أبوسديرة رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال

السبت، 09 مارس 2019 09:43 ص
تعين الدكتور مصطفى أبوسديرة رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال الدكتور مصطفى محمد مصطفى محمد أبوسديرة
سوهاج - محمود مقبول
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أصدر الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، القرار ر 213 بتعين الدكتور مصطفى محمد مصطفى محمد أبوسديرة الأستاذ بقسم طب الاطفال بكلية الطب، رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال بكلية الطب جامعة سوهاج.

وجاء القرار أنه بعد الإطلاع على موازنة الجامعة للسنة المالية 2018 /2019 وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المصرية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 142 لسنة 1994 بشأن تعديل أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وعلى كتاب عميد كلية الطب.

تقرر تعيد الأستاذ الدكتور مصطفى محمد مصطفى محمد أبوسديرة، الأستاذ بقسم طب الأطفال بكلية الطب، رئيسا لمجلس قسم طب الأطفال بالكلية، وذلك لمدة ثلاث سنوات، ويصرف ما يعادل بدل رئاسة قسم من البند المخصص لذلك، وعلى الجهات المختصة تنفيذ القرار ويلغى كل ما يخالف ذلك.

 


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