تعليم الأقصر تواصل تنظيم ندوات التوعية لأولياء الأمور حول مبادرة الرئيس لفحص الطلاب

الأقصر - أحمد مرعى

واصلت مديرية التربية والتعليم بالأقصر تنظيم ندوات توعية لأولياء امور طلاب المرحلة الابتدائية بإدارة اسنا التعليمية، حول أهمية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية بمحافظة الأقصر ، والتى تقوم بها وزارة الصحة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

اقيمت الندوة بحضور عبد اللطيف عمران وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، و اللواء طارق فتوح مساعد مدير الأمن ومحمد سيد سليمان رئيس مركزو مدينة اسنا، ومحسن أحمد محمد مدير إدارة اسنا، والدكتور زكريا الحديد مدير الإدارة الصحية باسنا، والشيخ فؤاد صقر مدير الأوقاف ، وضياء البتيتي رئيس مجلس أمناء إدارة اسنا التعليمية.

وقد اوضح عبد اللطيف عمران، ان مديرية التربية والتعليم بالأقصر لاحظت قبل بداية الحملة انتشار بعض الشائعات وخاصة بمدينة اسنا عن وقوع اضرار على الاطفال نتيجة الحملة والذى هو بالطبع عاري تماما من الصحة خاصة ان الشائعات انتشرت قبل بدأ الحملة . مما تطلب ان نقوم من منطلق دورنا التربوي ان نوضح لأولياء الامور كذب هذه الشائعات وتوضيح الفائدة التى ستعود على الطلاب من الحملة ، مشيرا إلى انه تم دعوة جميع الجهات المعنية لعمل تلك الندوة من اجل توضيح كل جوانب الحملة وفوائدها لأولياء الامور والطلاب .

ونفى الدكتور زكريا الحديد مدير الإدارة الصحية باسنا شائعة اصابة اطفال بالمدارس خضعوا لفحوصات مبادرة الكشف عن الانيميا والسمنة والتقزم، مشيرا الى ان تلك الاشاعات انتشرت قبل توقيع الكشف الطبى على التلاميذ وقبل انطلاق الحملة وأكد ان المبادرة للكشف علي الطلاب فقط وليست للتطعيم وان اداة الكشف تستخدم مرة واحدة فقط ثم يتم التخلص منها نهائياَ بطريقة آمنه.

كما اشار الشيخ فؤاد صقر مدير الأوقاف الى ان اولياء الامور مسئولين عن صحة ابنائهم وان تقاعسهم عن توقيع الكشف الطبى لهم سيكون له اضرار صحية مستقبلا وان الدولة تتخذ كافة الاجراءات اللازمة لمواجهه المشكلات الصحية المنتشرة بين الاطفال كالسمنة والتقزم والانيميا، وجدير بالذكر ان محافظة الاقصر من ضمن محافظات المرحلة الثانية من المبادرة والتى يبلغ عددها 11 محافظة وهي محافظات (القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء).