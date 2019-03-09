video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 12:29 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على 10 مشروعات بتكلفة 182 مليونًا بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد

السبت، 09 مارس 2019 12:18 ص
تعرف على 10 مشروعات بتكلفة 182 مليونًا بسوهاج ضمن برنامج تنمية الصعيد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج - محمود مقبول
إضافة تعليق

تشهد محافظة سوهاج تنمية شاملة فى العديد من القطاعات وخاصة الخدمية، وذلك ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، "اليوم السابع" يقدم للقارئ بعض المعلومات الخاصة بتلك المشروعات للتعريف بالدور الذى تلعبه الحكومة والقيادة السياسية فى تنمية المجتمع.

 

1- مستشفى حميات البلينا والتى يجرى تطويرها الآن بتكلفة إجمالية بلغت 3 ملايين جنيه و700 ألف تقريبًا وهى تخدم قطاعًا كبيرًا من المواطنين عقب الانتهاء من أعمال التطوير.

2- فى مركز جرجا تجرى الآن أعمال تغطية ترعة عزبة الحيط الجديدة، والمساقى المجاورة، لتوسعة طريق سوهاج/أسوان الزراعى، والمؤدى إلى مطار سوهاج والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 33.9 مليون.

3- بمدينة جرجا نفسها تتم أعمال رصف طريق العوامر بيت داود، والمنطقة الصناعية بغرب جرجا، حيث جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من الطريق، وتصل التكلفة الإجمالية له 28.2 مليون جنيه.

4 – وفى مدينة أخميم شرقى محافظة سوهاج تم الانتهاء من أعمال التطوير بالمركز التكنولوجى بأخميم، بتكلفته 2 مليون جنيه، بينما بلغت تكلفة الانتهاء من مركز الطب البيطرى بأخميم 1.2 مليون جنيه.

5 - تطوير منطقة آثار الحواويش بأخميم، والتى وصلت 9.6 مليون جنيه، شاملة إنشاء سور ومجموعة سلالم، ومنطقة استقبال واستراحة، وقاعة زجاجية، وتوصيل المياه والكهرباء، وإعادة رصف الطريق المؤدى لمنطقة المقابر ، حيث تخطت نسبة التنفيذ به 30%.

6 - تفيذ خط طرد مياه "قطر 16 بوصة" بمحطتى مياه الحواويش 3 و4 لتغذية حى الكوثر، وصلت تكلفتها 8 ملايين جنيه، بالإضافة إلى مشروع توصيلات خطوط المياه للمناطق المحرومة بالعيساوية شرق، بتكلفه 2 مليون جنيه مخصصة لمركز أخميم لتوصيل المياه للمناطق المحرومة، حيث تم الانتهاء من الخط الرئيسى بطول 700 متر.

7 - مشروع تنفيذ محطة مياه سعد السعود لتغذية المنطقة الصناعية بالمياه والقرى المجاورة "خط طرد آبار موقع عام كهروميكانيكا" بتكلفة 20 مليون جنيه.

8 - محطة المحاسنة للصرف الصحى، حيث تخدم 5 قرى، و4 نجوع هى القرعان، ونجع كويسين، ومقلد، والحيط، وقرى القرعان وبيت داوود والمحاسنة، حيث تم الانتهاء من 80% من الأعمال، وسيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال 3 شهور بتكلفة 85 مليون جنيه.

9 - مشروع رصف طريق مدخل الكوامل طريق المطار حتى نجع الشيخ حمد بالمنطقة الأثرية "اتريبس"، والذى انتهت به الأعمال بتكلفة 11.7 مليون جنيه.

10 - تطوير منطقة آثار اتريبس بالشيخ حمد التابعة لمركز سوهاج بتكلفة 5.2 مليون جنيه.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج يتفقد 16 مشروعا ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر

محافظ سوهاج يستقبل مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

سوهاج

اخبار سوهاج

اخبار مصر

محافظة سوهاج

برنامج تنمية الصعيد

التنمية المحلية

مشروعات تنموية

خطط تنموية




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة