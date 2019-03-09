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تعرف على قصة الشيخ "طلال بن عبدالعزيز آل ثانى" المضطهد فى سجون الدوحة

السبت، 09 مارس 2019 04:30 ص
تعرف على قصة الشيخ "طلال بن عبدالعزيز آل ثانى" المضطهد فى سجون الدوحة تميم بن حمد
كتب أحمد عرفة
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جاء تقديم زوجة الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثانى، أحد أعضاء الأسرة الحاكمة فى قطر، شكوى إلى مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، تتهم النظام القطرى بتلفيق التهم لزوجها وإدخاله السجن بالحكم عليه بالمؤبد لخمسة وعشرين عامًا بدعوى توقيعه شيكات بدون رصيد وتجميد أصول ممتلكاته، لتكشف حجم الانتهاكات التى يمارسها تنظيم الحمدين ضد أفراد أسرته، فمن هو الشيخ طلال بن عبدالعزيز بن أحمد آل ثانى؟

 

هو حفيد الشيخ أحمد بن على آل ثانى أمير قطر الأسبق، ونجل الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن على آل ثانى، وزير الصحة العامة القطرية الأسبق، والذى كان يتمتع بحب الشعب القطرى لما يتميز به من قوة الشخصية.

 

تعرض الشيخ طلال بن عبدالعزيز آل ثانى للعديد من الممارسات القمعية من قبل تنظيم الحمدين، حيث تم اعتقاله ومصادرة ممتلكاته وأمواله من قبل النظام القطرى بدون أسباب تذكر، حيث تم وضع الشيخ طلال فى السجن منذ عدة أعوام، وتم حرمان أبنائه من زيارته الذين هاجروا بسبب ظلم هذا النظام القطرى.


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