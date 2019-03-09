ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"القلعة" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 100.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 412.6 مليون جنيه، تلتها "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 394.7 مليون جنيه.

وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 53.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 251.7 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 84.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 236 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 296.95 مليون ورقة، وقيمة تداول 216.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس جاء "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 208 مليون جنيه، تلتها "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 10.4 مليون جنيه، وقيمة تداول 173 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 5.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 134.9 مليون جنيه، وفى التاسع "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 125.9 مليون جنيه.