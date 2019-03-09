video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 02:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"القلعة" فى الصدارة

السبت، 09 مارس 2019 02:00 ص
ترتيب أنشط 10 شركات بالبورصة خلال الأسبوع الماضى.. و"القلعة" فى الصدارة البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت شركة القلعة للاستشارات المالية، قائمة أنشط 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية، خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 100.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 412.6 مليون جنيه، تلتها "البنك التجارى الدولى" بحجم تداول بلغ 5.6 مليون ورقة، وقيمة تداول 394.7 مليون جنيه.
 
 
وجاءت فى المركز الثالث "جلوبال تيلكوم القابضة" بحجم تداول بلغ 53.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 251.7 مليون جنيه، تلتها "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 84.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 236 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 296.95 مليون ورقة، وقيمة تداول 216.8 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.
 
 
 
وفى المركز السادس جاء "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول بلغ 11.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 208 مليون جنيه، تلتها "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 10.4 مليون جنيه، وقيمة تداول 173 مليون جنيه، ثم "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول 5.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 134.9 مليون جنيه، وفى التاسع "المجموعة المالية هيرمس القابضة" بحجم تداول 7.5 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 128.7 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أوراسكوم للتنمية مصر" بحجم تداول بلغ 17.6 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 125.9 مليون جنيه.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

البورصة: تراجع رصيد شهادات الإيداع لـ"CIB"..وارتفاع إيديتا

البورصة: 47 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بثلاث علامات عشرية

بجلسة نهاية الأسبوع..ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة مدفوعاً بصعود الأسهم القيادية..وزيادة قيمة التداول لـ 1.2 مليار جنيه..أوراسكوم للاستثمار الأكثر نشاطاً..وبنك الكويت يتصدر القائمة الخضراء..وصعود 11 قطاع

اخبار الاقتصاد

القلعة

اخبار البورصة

بورصة

بورصه




لا تفوتك
الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الإسكان: نستهدف إنهاء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية بالعلمين الجديدة فى 2020

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

الأرصاد: غدا طقس معتدل على السواحل الشرقية حار على جنوب الصعيد

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

«إنها حقاً عائلة مشبوهة».. صحيفة سوابق أشقاء معتز مطر.. 72 حكماً بالنصب.. الإرهابى الهارب يحاول التغطية على جرائم أسرته ويزعم القبض عليهم بسبب مواقفه السياسية

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

صور.. "تنمية المشروعات" شريك فى قصة نجاح جديدة بكفر الشيخ.. "شوقى" اقترض 150 ألف جنيه من الجهاز لإقامة مشروع مخللات.. ويؤكد: "لم أنتظر الوظيفة.. وحققت نجاحا كبيرا لم أتوقعه والمشروع وفر 6 فرص عمل للشباب

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

لاسارتى: نتطلع لكتابة سطر جديد فى تاريخ الأهلى

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

وكالة إيطالية: مصر مركز للطاقة ولاعب رئيسى فى إنتاج الغاز المسال

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة