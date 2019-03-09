تحصين وترقيم أكثر من 187 ألف ماشية ضد الحمى القلاعية ببنى سويف

بنى سويف :هانى فتحى

واصل المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف، متابعته لسير العمل بالحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ضد أمراض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، والتى بدأت مطلع فبرايرالماضى وتم تمديدها إلى منتصف مارس الحالي،وتستهدف تحصين جميع الحيوانات الموجودة بكافة مراكز وقرى المحافظة.

واتضح من التقرير اليومي الذى تعده مديرية الطب البيطرى، أن العدد الإجمالى للحيوانات التى تم تحصينها وترقيمها منذ بداية الحملة فى 2 فبراير الماضى وحتى 7 مارس الحالى وصل إلى 187 ألف و118 رأس، بواقع 161 ألف و407 من الأبقار، و24 ألف و70 من الجاموس، و1641 من الأغنام والماعز، فيما تتواصل أعمال الحملة تحت متابعة وإشراف من المحافظة ومن خلال التواصل اليومى مع مسئولى قطاع الطب البيطرى ببنى سويف لتغطية كافة مراكز ومدن المحافظة بالكامل.