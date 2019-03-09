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تاجر يخنق ابنته بحبل لشكه فى سلوكها بالفيوم

السبت، 09 مارس 2019 11:55 ص
تاجر يخنق ابنته بحبل لشكه فى سلوكها بالفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم ـ رباب الجالى
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تخلّص تاجر خردة، من مدينة الفيوم، من ابنته ربة المنزل "مطلقة"، بخنقها بحبل بعد أن شاهد أحد الأشخاص يخرج من شقتها مسرعا، عقب وصوله إلى المنزل، واعترف بارتكابه الواقعة.

كان اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة أول الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بتلقيها بلاغا من المواطن "ع.ج" (47 سنة-تاجر خردة)، ومقيم بإحدى مناطق مدينة الفيوم، بقتله ابنته "س.ع" (24 سنة-ربة منزل) "مطلقة"، ومقيمة بشقة في نفس المنزل، لشكه في سلوكها.

وانتقلت مباحث القسم، إلى مكان البلاغ، وعثرت على جثة المتوفية داخل حجرة نوم بشقة بالطابق الثاني بمنزل المبلغ، مسجاة على ظهرها وترتدي ملابسها كاملة، وتبين وجود جرح حزي بمقدمة الرقبة ولا توجد إصابات ظاهرية أخرى بالجثة.

واعترف الأب في محضر الشرطة، بأنه عقب عودته لمنزله، طلب من ابنته تحضير وجبة العشاء بالشقة التي تعيش فيها المقابلة لشقته، وفوجئ بخروج شخص مسرعا من الشقة "هاربا"، وحاولت ابنته الهروب منه إلا أنه تمكن من اللحاق بها، وشنقها مستخدما حبل، تخلص منه بالترعة المجاورة لمنزله.

ضبطت مباحث القسم، الشخص الهارب الذي كان بشقة المجني عليها، بعد تحديد هويته وتبين أنه يدعى "ر.س" (27 سنة-سائق)، من عزبة ميزار، بمركز الفيوم

تحرر محضر بالواقعة، رقم 1764 لسنة 2019 م إداري قسم شرطة أول الفيوم، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

 

 

 

 


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