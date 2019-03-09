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بدء إجراءات الفحص الطبي بتجارة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون صحة

السبت، 09 مارس 2019 05:17 م
بدء إجراءات الفحص الطبي بتجارة طنطا ضمن مبادرة 100 مليون صحة خلال الحمله
الغربية - مصطفى عادل
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بدأت  اليوم  السبت إجراءات الفحص الطبي بكلية التجارة جامعة طنطا ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" للقضاء على فيروس سي والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية مثل السكر والضغط والسمنة بحضور الدكتور عادل الميهى عميد الكلية، والدكتور أحمد غنيم المشرف العام على المستشفيات الجامعية، والدكتور محمود سليم مدير مستشفى الباطنة بالجامعة.
 
 من جانبه أكد الدكتور عادل الميهى أن الكلية توفر كافة الاستعدادات والمستلزمات الطبية لإجراء الفحص، مشيرا الى الاقبال الكبير من طلاب الكلية والعاملين بها لإجراء الفحص الأمر الذي يعكس مدى وعى الطلاب بأهمية الحفاظ على صحتهم وإجراء الفحوصات للاطمئنان على أنفسهم علاوة على قناعتهم بأهمية المبادرة.
وصرح الدكتور أحمد غنيم أن نقاط الفحص بالجامعة قد شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير، مشيداً بجهود الفرق الطبية العاملة بالمبادرة التي تستقبل كافة المواطنين، مؤكداً أن من يثبت إصابته بالفيروس يتم صرف العلاج له بالمجان.
 
وأضاف الدكتور محمود سليم بأنه قد تم إضافة العديد من نقاط الفحص المتحركة بالجامعة لتشمل فحص اليوم بكلية التجارة والعلوم والتمريض وطب الأسنان والإدارة الطبية بالإضافة إلى النقاط الثابتة في المستشفى التعليمي العالمي والعيادة الشاملة، حرصاً على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.
 
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