بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

(رويترز)

أظهر إفصاح نُشر اليوم الجمعة أن شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس أعلنت عن خطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وقالت بتروبراس إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية.

وستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا.

وأشارت الشركة إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019-2023، التي كانت تقدر في الأصل هذه التكاليف بنحو 122.6 مليار دولار لخطة الخمس سنوات.

أضافت أنها تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل.