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السبت، 09 مارس 2019 03:49 م
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بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023

السبت، 09 مارس 2019 02:01 م
بتروبراس البرازيلية تخطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار حتى 2023 النفط _ أرشيفية
(رويترز)
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أظهر إفصاح نُشر اليوم الجمعة أن شركة النفط البرازيلية التي تسيطر عليها الدولة بتروبراس أعلنت عن خطط لخفض تكاليف التشغيل 8.1 مليار دولار في الفترة من 2019 إلى 2023.

وقالت بتروبراس إنها تهدف إلى الاقتصاد في الإنفاق، وبشكل أساسي من خلال خفض المصروفات المرتبطة بالموظفين وخفض الإنفاق على الإعلانات والمساحات المكتبية.

وستطلق الشركة خطة لتسريح العمالة طوعا.

وأشارت الشركة إلى أن الخفض المقترح في تكاليف التشغيل سيقلص المخصصات في خطة أعمال 2019-2023، التي كانت تقدر في الأصل هذه التكاليف بنحو 122.6 مليار دولار لخطة الخمس سنوات.

أضافت أنها تخطط لبيع بعض حقول النفط الناضجة في البرازيل.


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