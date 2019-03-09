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انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية.. والحى يقرر إخلاء السكان

السبت، 09 مارس 2019 12:39 ص
انهيار جزئى بعقار وسط الإسكندرية.. والحى يقرر إخلاء السكان العقار المنهار
الإسكندرية - جاكلين منير
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انهار مساء أمس الجمعة سقف حجرة بالدور الأخير، بالعقار الكائن بـ12 شارع الزهد بمحرم بك، دون حدوث إصابات، وتقرر إخلاء مؤقت للسكان دون المنقولات، وتسليم العقار لمقاول الهدم لإزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة، حرصًا على سلامة السكان والمارة، حيث إنها تشكل خطورة داهمة على بقية الأسقف والسكان والمارة بالشارع.

 

وأشار حى وسط إلى أن العقار على الطبيعة مكون من طابق أرضى وأربع أدوار علوية، حوائط حاملة، صادر له قرار الترميم رقم 97 لسنة 1981، الذى لم يتم تنفيذه، وتقرر إحالة الأمر لمهندس المنطقة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

 

وكانت غرفة عمليات الحى، قد تلقت بلاغًا من أحد المواطنين، بسقوط سقف حجرة العقار، وانتقل إلى مكان الحادث المهندس هشام عبد الحليم المهندس النوبتجى، ومحمد عيد مدير المتابعة الميدانية، الذى قام بتسليم مقاول الهدم لإزالة الأجزاء الخطرة.


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