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اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والميليشيا الانقلابية غربى البلاد

السبت، 09 مارس 2019 02:36 م
اندلاع معارك عنيقة بين القوات اليمنية والميليشيا الانقلابية غربى البلاد قوات الجيش اليمنى
أ ش أ
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أفادت مصادر يمنية ، بأن معارك عنيفة اندلعت اليوم / السبت / بين قوات الجيش ، وميليشيا الحوثى الانقلابية جنوب مدينة "الحديدة" غربى البلاد ، مما أدى إلى نشوب حريق التهم مصنعا لتغليف المواد الغذائية.
ونقلت قناة "العربية الحدث"الإخبارية ، عن المصادر قولها ، إن الميليشيا الانقلابية شنت هجوما على مواقع قوات الشرعية بالمدفعية الثقيلة والرشاشات المتوسطة باتجاه "شارع الخمسين " والمدخل الشرقى للمدينة ، مشيرا إلى أن دوى المعارك استمر لعدة ساعات فى مناطق التماس بين الجانبين.
ولفتت المصادر إلى سقوط أعداد من عناصر الميليشيا الحوثية الانقلابية بين قتيل وجريح خلف معسكر الدفاع الساحلى.


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