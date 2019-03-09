اليوم.. قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجر الرزيقات بأرمنت

الأقصر – أحمد مرعى

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، اليوم السبت، ولمدة يومين بمقر وحدة حاجر الرزيقات بأرمنت، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكل مراكز ومدن المحافظة.

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة تشمل تخصصات العظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والأسنان والأطفال والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير.