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اليوم.. قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجر الرزيقات بأرمنت

السبت، 09 مارس 2019 02:00 ص
اليوم.. قافلة طبية لعلاج 7 تخصصات بالمجان بوحدة حاجر الرزيقات بأرمنت الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى
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تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية، اليوم السبت، ولمدة يومين بمقر وحدة حاجر الرزيقات بأرمنت، وذلك فى إطار استمرار أعمال القوافل الطبية بمحافظة الأقصر، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر باستمرار أعمال القوافل الطبية بكل مراكز ومدن المحافظة.

 

وقال الدكتور السيد أحمد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، إن القافلة تشمل تخصصات العظام والباطنة والأنف والأذن والنساء والتوليد والأسنان والأطفال والجلدية، على أن يتم توقيع الكشف وصرف العلاج بالمجان لكل الحالات وإعداد التقارير.


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