اليوم.. تنظيم أول مهرجان للرماية والسياحة بمطروح

مطروح – حسن مشالي

تشهد مدينة مرسى مطروح، اليوم السبت، انطلاق المهرجان الأول للرماية والسياحة، بحضور اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، واللواء حازم حسنى رئيس الاتحاد المصرى للرماية، والقيادات الأمنية بالمحافظة، بمشاركة أكثر من 80 رامى "خرطوش أطباق"، وذلك بشاطئ البسنت بمنطقة روميل.

وأكد سليمان فضل العميرى، نائب البرلمان عن محافظة مطروح أحد المشاركين والمشرفين على المهرجان، أن هذا أول مهرجان من نوعه يقام بمحافظة مطروح، فى إطار الاهتمام بكل الأنشطة التى تهم وتخدم مختلف فئات المجتمع بالمحافظة، إلى جانب المساهمة فى التنشيط السياحى.

وأضاف العميرى أنه تم الإعداد الجيد من أجل إنجاح المهرجان، الذى سيحضره قيادات المحافظة والمهتمين بالرماية وحضور أكثر من 2000 شخص من أهالى مطروح وخارجها. كما سيتم توزيع جوائز قيمة ودروع وتكريم الفائزين فى مسابقات الرماية.