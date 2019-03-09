المجموعة المالية للسمسرة تتصدر ترتيب شركات الوساطة بعد تنفيذ طرح الشرقية

كتب هانى الحوتى

تصدرت المجموعة المالية للسمسرة فى الأوراق المالية ترتيب قائمة شركات الوساطة المالية من حيث قيمة التداول بالسوق داخل وخارج المقصورة وبورصة النيل خلال الأسبوع الماضى، بعد تنفيذها طرح الشركة الشرقية-ايسترن كومبانى، بإجمالى قيمة تداول بلغت 4.4 مليار جنيه، بحصة سوقية بلغت 39.1%، وجاءت شركة نعيم للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثانى بإجمالى قيمة تداول بلغت 1.4 مليار جنيه تمثل حصة سوقية بنسبة 12.7%.

وحلت شركة هيرميس للوساطة فى الأوراق المالية فى المركز الثالث، بقيمة تداول بلغت 831 مليون جنيه، أمنت لها حصة سوقية بنسبة 7.3%، وفى المركز الرابع تأتى شركة أرقام لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 616 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 5.4%، وفى المركز الخامس شركة التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 550 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4.8%.

وجاء فى المركز السادس شركة بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 456 مليون جنيه بحصة سوقية بنسبة 4%، سيجما لتداول الأوراق المالية فى المركز السابع بقيمة تداول 391 مليون جنيه بنسبة 3.4%، وحل فى المركز الثامن شركة فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة 343 مليون جنيه بنسبة 3%.

وحلت فى المركزين التاسع والعاشر شركتا مباشر إنترناشيونال لتداول الأوراق المالية، عربية أون لاين للوساطة فى الأوراق المالية، بقيمة تداول 299 مليون جنيه، و 290 مليون جنيه جنيه، بنسبة 2.6%، 2.5% على التوالى، جاء ذلك وفقا للتقرير الأسبوعى للبورصة عن ترتيب شركات الوساطة.