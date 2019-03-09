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القومى للمرأة يطلق من مدينة العريش حملة " مصرية وافتخر"

السبت، 09 مارس 2019 01:14 م
القومى للمرأة يطلق من مدينة العريش حملة " مصرية وافتخر" خلال الاجتماع
شمال سيناء - محمد حسين
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اطلق اليوم المجلس القومى للمرأة اليوم من شمال سيناء حملة " مصرية وأفتخر"، وأعلنت الدكتورة سهام عز الدين رئيس لجنة المحافظات بالقومي للمرأة ، انطلاق الحملة من مدينة العريش  لتتواصل فى كافة محافظات مصر بهدف التعريف بكل ما تتمتع به المرأة المصرية من خدمات وفرتها الدولة.
 
وجاء إطلاق الحملة فى مستهل انعقاد  اول ندوة عقدت ضمن فعاليات الحملة فى مقر فرع المجلس القومى للمرأة بشمال سيناء ، وترأستها إحسان الغالى مقرر فرع المجلس بشمال سيناء، ومشاركة عددا من السيدات وشباب المحافظة.
وفى كلمتها قدمت الدكتورة سهام عز الدين، رئيس لجنة المحافظات بالمجلس القومى للمرأة نبذه عن دور المرأة  التاريخى ، منذ ثورة 1919، مرورا بالمراحل الزمنية المتعاقبة.
 
وأضافت ان كل مصرية تفتخر بمصريتها وخصوصيتها فى كل محافظة مصرية ،وقدمت "إحسان الغالى "، مقرر فرع شمال سيناء، تعريف للحضور بالحملة ، وأشارت ان ذلك يأتى فى إطار  احتفالات المرأة المصرية  فى 100 عام تحت عنوان المرأة المصرية أصل الحكاية والمتضمن لعددا من الفعاليات .
 
أضافت ان  المرأة بشمال سيناء، تشارك بقوة فى الفعاليات،  نظرا لحضورها وأهمية الموقع الجغرافى الذى تشغله، وان المجلس يهدف من حملة مصرية وافتخر عرض كل ما يقدم للمرأة من تميز وقرص لتوضيحه ، وإعلام السيدات به فى كل مكان.
 
وبدورها قدمت حنان حسن محمد ، رئيس وحدة تكافؤ الفرص  لشئون المرأة بديوان المحافظة للحضور تعريف بالوحدة  التى تمثل جزء من خدمات تقدمها الدولة لخدمة المرأة  العاملة بشمال سيناء ، ودورها تسهيل حصول السيدات فى شمال سيناء على ما يخصهن من خدمات منوعة بالتنسيق مع كافة الجهات . 
 
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