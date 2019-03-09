video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 01:13 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة طالبة فى النزهة

السبت، 09 مارس 2019 12:03 م
القبض على عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة طالبة فى النزهة سرقة _ ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، من القبض على عاطلين ارتكبا واقعة سرقة حقيبة يد طالبة بالطريق العام بالإكراه بالنزهة، تحرر محضرا  بالواقعة.

 

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، الحالة الأمنية، حيث استمعت القوات لاستغاثة طالبة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم- وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بشخصان يستقلان مركبة " توك توك " قاما بخطف حقيبة يدها ، وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضا وحدثت إصابتها المشار إليها ، واستوليا على الحقيبة ولاذا بالفرار.

 

بتتبع خط سير هروب الجناه تم ضبطهما وتبين أنهما كلاً من"أشرف ح. ج"  55  سنة "عاطل" و "أحمد ع. ش"  18 سنة "عاطل" اثناء إستقلالهما  مركبة "التوك توك"  المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهما الحقيبة المستولى عليها، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بعرضهما على المجنى عليها تعرفت على الحقيبة المستولى عليها، واتهمتهما بسرقتها وإحداث إصابتها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

حبس عاطل وزوجته وإشقائه 4أيام لسرقتهم حقائب السيدات والهواتف بشبرا الخيمة

القبض على عاطل وزوجته وشقيقتيه بتهمة سرقة حقائب السيدات فى القليوبية

اخبار مصر

النزهة

امن القاهرة

توك توك

سرقة حقيبة

سرقة طالبة




لا تفوتك
تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة

تعرف على أسعار الدم ومشتقاته داخل بنوك الدم القومية × 11 معلومة

"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون

"خلى بالك".. تعرف على عقوبة خيانة الأمانة وتبديد الأموال فى القانون

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

حرائق غابات استراليا تلتهم 30 منزلا و70 مبنى.. 2000 رجل إطفاء يحاولون السيطرة على النيران.. مجلس التأمين يعلنها كارثة.. الحكومة تضع برنامج إغاثة بـ40 ألف دولار للمتضررين.. العلماء يعزون الكارثة "للتغير المناخى"

شمس 5 صفقات أهلاوية تغيب عن مسرح النجومية.. محمد محمود مرفوع من الخدمة بسبب الصليبى.. الشحات اختفى فى ظروف غامضة.. إبداع معلول يبعد محمود وحيد عن الصورة.. الإصابة تخطف حمدى فتحى.. وصلاح محسن شاهد مشفش حاجة

شمس 5 صفقات أهلاوية تغيب عن مسرح النجومية.. محمد محمود مرفوع من الخدمة بسبب الصليبى.. الشحات اختفى فى ظروف غامضة.. إبداع معلول يبعد محمود وحيد عن الصورة.. الإصابة تخطف حمدى فتحى.. وصلاح محسن شاهد مشفش حاجة

مانشستر سيتي يخطط لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي ضد واتفورد

مانشستر سيتي يخطط لتأمين صدارة الدوري الإنجليزي ضد واتفورد

اتعلميها فى دقيقة.. لو شعرك كيرلى جربى تصفيفة الشعر دى للسهرات

اتعلميها فى دقيقة.. لو شعرك كيرلى جربى تصفيفة الشعر دى للسهرات

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة