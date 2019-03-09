القبض على عاطلين يستقلان توك توك سرقا حقيبة طالبة فى النزهة

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة النزهة، من القبض على عاطلين ارتكبا واقعة سرقة حقيبة يد طالبة بالطريق العام بالإكراه بالنزهة، تحرر محضرا بالواقعة.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، الحالة الأمنية، حيث استمعت القوات لاستغاثة طالبة مصابة بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم- وقررت بأنها حال سيرها بمحل البلاغ فوجئت بشخصان يستقلان مركبة " توك توك " قاما بخطف حقيبة يدها ، وحال تشبثها بالحقيبة سقطت أرضا وحدثت إصابتها المشار إليها ، واستوليا على الحقيبة ولاذا بالفرار.

بتتبع خط سير هروب الجناه تم ضبطهما وتبين أنهما كلاً من"أشرف ح. ج" 55 سنة "عاطل" و "أحمد ع. ش" 18 سنة "عاطل" اثناء إستقلالهما مركبة "التوك توك" المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.. وبحوزتهما الحقيبة المستولى عليها، بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، بعرضهما على المجنى عليها تعرفت على الحقيبة المستولى عليها، واتهمتهما بسرقتها وإحداث إصابتها.