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العثور على مسن متوفى داخل مسكنه بالشرقية

السبت، 09 مارس 2019 10:50 ص
العثور على مسن متوفى داخل مسكنه بالشرقية جثة - أرشيفية
الشرقية - فتحية الديب
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توفى مسن عمره 85 سنة داخل مسكنه بمدينة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، اليوم، وتبين أن الوفاة طبيعة، وعدم وجود شبهة جنائية فى الوفاة وتم إخطار نيابة أولاد صقر بالواقعة، بإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء جرير مصطفى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة أولاد صقر، بالعثور على جثة لشخص متوفى داخل شقته بعد انبعاث رائحة كريهة من مسكنه.

وكشفت تحريات ضباط مباحث أولاد صقر، بمعرفة النقيب محمد حيدة، رئيس مباحث أولاد صقر، وبرئاسة العقيد شريف حمادة، وفاة شخص مسن يبلغ من العمر 85 سنة يقيم بمفرده، واكتشف أحد أقاربه غيابه، وبعد فتح المسكن وجده متوفيا، وتبين من التحريات الأولية أن الوفاة طبيعية وجارى إخطار النيابة العامة.


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