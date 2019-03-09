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العثور على دولفين نافق بشواطئ قرية بمدينة طور سيناء

السبت، 09 مارس 2019 03:56 م
العثور على دولفين نافق بشواطئ قرية بمدينة طور سيناء دولفين نافق -ارشيفيه
جنوب سيناء- فايزة مرسال
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عثر مواطنو قرية الجبيل التابعة لمدينة الطور بجنوب سيناء على دولفين نافق وقاموا بإخطار الوحدة المحلية للمدينة.
 
 
وقال فوزى همام رئيس مدينة طور سيناء، إنه تم إخطار جهاز شئون البيئة فور تلقى الإخطار من المواطنين لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، موضحا أنه عثر علي الدولفين في حالة تعفن بعد أن ألقت به المياه والأمواج إلي الشاطئ، مما يؤكد أنه نفق قبل خروجه بأيام كثيرة علي الشاطئ، مضيفا أنه جارى عمل مدفن صحي ووضع الدولفين فيه بالتنسيق مع البيئة.
 
 
فى حين، قال مصدر بقطاع محميات جنوب سيناء، إن منطقتى خليج السويس وخليج العقبة تزخر بالدلافين، مرجعا أسباب نفوق الدلافين لتعرض الصغيرة منها للهجوم من قبل أسماك القرش أو اصطدامها برفاس المراكب والعبارات أو كبر السن الدولفن نفسه، كما يمكن أن يكون النفوق بسبب ابتلاع أكياس البلاستيك علي أنها قناديل البحر فتحدث مشكلة في الأمعاء تودى بوفاة الدولفين، مشيرا إلى أن هذه الأسباب تظهر واضحة عن طريق المعاينة البصرية العادية أو بتشريح الدولفين النافق.
 
 
وانتقد المصدر عدم إخطار قطاع المحميات بنفوق الدولفين لتحديد الأسباب ودراسة الظاهرة.

 


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