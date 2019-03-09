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الطب الشرعى يقرر مصير اثنين تورطا بإخفاء 25 كيلو حشيش بـ3 سيارات فى المعادى

السبت، 09 مارس 2019 08:00 ص
الطب الشرعى يقرر مصير اثنين تورطا بإخفاء 25 كيلو حشيش بـ3 سيارات فى المعادى مخدرات- أرشيفية
كتب كريم صبحى
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أمرت نيابة المعادى بإرسال  25 كيلو حشيش للمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى للحصول منها على تقرير واف عن 25 كيلو من مخدر الحشيش ضبطها رجال المباحث مخبأة داخل 3 سيارات بالمعادى، وألقوا القبض 3 عناصر خطرة هربوها من الساحل الشمالى.

كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، تتهم 3 عناصر إجرامية خطرة بتكوين،عصابة لتهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربى وإدخالها إلى محافظتى القاهرة والجيزة.

وبنصب كمين فى المعادى ألقى رجال المباحث القبض عليهم أثناء استقلالهم 3 سيارات وبحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو ، ومبالغ مالية ، و 3 هواتف محمولة.

وبفحص المتهمين تبين أن أحدهم سبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة وصدرت ضده أحكام فى قضيتى " تبديد ، حيازة سلاح "، والثانى محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية حيازة مخدرات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 


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