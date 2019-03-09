الطب الشرعى يقرر مصير اثنين تورطا بإخفاء 25 كيلو حشيش بـ3 سيارات فى المعادى

أمرت نيابة المعادى بإرسال 25 كيلو حشيش للمعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى للحصول منها على تقرير واف عن 25 كيلو من مخدر الحشيش ضبطها رجال المباحث مخبأة داخل 3 سيارات بالمعادى، وألقوا القبض 3 عناصر خطرة هربوها من الساحل الشمالى.
كانت معلومات وردت لضباط مكافحة المخدرات بالقاهرة، تتهم 3 عناصر إجرامية خطرة بتكوين،عصابة لتهريب المواد المخدرة من الساحل الشمالى الغربى وإدخالها إلى محافظتى القاهرة والجيزة.
وبنصب كمين فى المعادى ألقى رجال المباحث القبض عليهم أثناء استقلالهم 3 سيارات وبحوزتهم 250 طربة وزنت 25 كيلو ، ومبالغ مالية ، و 3 هواتف محمولة.
وبفحص المتهمين تبين أن أحدهم سبق اتهامه فى 18 قضية متنوعة وصدرت ضده أحكام فى قضيتى " تبديد ، حيازة سلاح "، والثانى محكوم عليه بالسجن 10 سنوات فى قضية حيازة مخدرات ، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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