الشرطة العراقية تعتقل عنصرين من داعش بمحافظة نينوى

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أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، إلقاء القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي في الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق.



وقال المتحدث باسم الوزارة - وفقا لما أوردته قناة "العراقية" الإخبارية - إن مديرية شرطة النصر التابعة لقيادة شرطة نينوى تمكنت من القبض على عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي كانا يقاتلان فيما يسمى بـ "ديوان الجند"، مضيفا أن المعتقلَين اعترفا بمشاركتهما في القتال ضد القوات الأمنية العراقية.



وأعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، في وقت سابق، إلقاء القبض على المسؤول الأمني لتنظيم "داعش" بقضاء الحضر في المحافظة ذاتها، والذي يعد من أخطر الإرهابيين الذين شاركوا في جريمة "سبايكر"، التي راح ضحيتها نحو 1700 مجند بالجيش العراقي.