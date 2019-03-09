السجن المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة مواطن بالإكراه بالبدرشين

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهمين بسرقة مواطن بالبدرشين، بالسجن المشدد 3 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، وعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان، وأمانة سر أشرف جابر.

وأسندت النيابة للمتهمين " كريم شريف، على مسعد"، تهمة سرقة المنقولات المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه " محمد خالد" بطريق الإكراه، بأن استدرجاه ليلا إلى أحد الأماكن النائية وأشهرا فى وجهه سلاحا ناريا وسلاحا أبيض، وهدداه بالإيذاء مما بث الرعب فى نفسه وشلا بذلك مقاومته، وتمكنا بتلك الوسيلة القصرية من الاستيلاء على دراجته البخارية.

كما أسندت النيابة للمتهمين تهمة حيازة سلاح نارى وسلاح أبيض بدون تصريح، وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا.