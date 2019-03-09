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الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات وكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة

السبت، 09 مارس 2019 03:04 م
الدفاع الجزائرية: إرهابى يسلم نفسه للسلطات وكشف مخبأ للأسلحة والذخيرة الجيش الجزائرى
أ ش أ
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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، أن إرهابيا مطلوبا سلم نفسه للسلطات فى ولاية تمنراست (جنوب).. فيما تم كشف مخبأ للأسلحة والذخيرة بولاية البيض (وسط).
وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية - فى بيان اليوم السبت - أنه فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابى نفسه، للسلطات العسكرية بولاية تمنراست، موضحة أنه يدعى "عقباوى عمار"، وكنيته "حمة ولد حميمد"، وقد التحق بالجماعات الإرهابية عام 2012. وأشار البيان إلى أن الإرهابى كان بحوزته بندقية نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.
وأفاد البيان بأن قوات الجيش كشفت إثر عملية بحث وتفتيش بصحراء "لبنود"، بولاية البيض مخبأ للأسلحة والذخيرة يحتوى على بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف، بندقيتين تكراريتين، ومقذوفين مضادين للدبابات، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.
وأكد البيان أن هذه العمليات تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الجزائري، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر ربوع البلاد كافة لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.


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