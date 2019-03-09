الحبس سنتين لربة منزل بتهمة تزوير محررات رسمية بالزيتون

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة المتهمة "م.ا" بالحبس سنتين مع الشغل، لاتهامها بتزوير محرر رسمى بالزيتون.

وكشف أمر الإحالة الصادر فى القضية رقم 347 لسنة 2018 جنايات الزيتون، قيام المتهمة "م .ا"، ربة منزل وآخر حال كونهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية بالاشتراك بطريقى الاتفاق مع أخر مجهول، فى تزوير محرر رسمى وهى رخصة تسيير سيارة منسوب صدورها لوحدة مرور مصر الجديدة، وكان ذلك بطريق الاصطناع على غرار مثيلاتها الصحيحة، واستعمال المحرر المزور بتقديمه لمكتب توثيق الزيتون واستخرجت بموجبه المحرر المزور محل الاتهام الثانى مع علمها بتزويرهما.