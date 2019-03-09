الجريدة الرسمية تنشر قرار الإذن لــ63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية

كتب عبد الله محمود

نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بالموافقة بالإذن لـــ63 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين كل اسم فى الكشف التالى، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.

كشوف الاسماء



الأسماء الموافق عليها الأسماء الموافق عليها

كشف بالاسماء كشف بالاسماء

جاء القرار بعد الإطلاع على القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشان الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.