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التطورات الحديثة فى فيزياء التصوير الطبى.. مؤتمر علمى بـ"علوم حلوان"

السبت، 09 مارس 2019 01:00 ص
التطورات الحديثة فى فيزياء التصوير الطبى.. مؤتمر علمى بـ"علوم حلوان" جامعة حلوان أرشيفية
وائل ربيعى
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تنظم كلية العلوم جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، مؤتمرا علميا  بعنوان "التطورات الحديثة في فيزياء التصوير الطبي : التبادل العلمي بين مصر واليابان".

وأكد الدكتور ماجد نجم، الدور المهم لهذه المؤتمرات العلمية فى تنمية وزيادة الوعى الثقافى والعلمى للطلاب، حيث يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور الفيزياء الصحية والإشعاعية لخدمة المرضى في المجتمع من خلال مناقشة مجموعة من الموضوعات وعقد المحاضرات التي  يحاضر فيها أساتذة متخصصون من جامعة طوكيو" اليابان "، ومراكز البحوث المصرية والمستشفيات الجامعية.

واضاف نجم، أن المؤتمر يساهم في إبراز أهمية التطورات الحديثة في مجال فيزياء التطوير الطبي وإنعكاسها على المجتمع المحيط، مؤكدا أن فعاليات المؤتمر تنطلق خلال الفترة 25-28 مارس الجارى بقاعة حسن حسنى بمقر الحرم الجامعى بعين حلوان.

 

 


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