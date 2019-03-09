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البيت الأبيض :رئيس البرازيل يزور واشنطن فى 19 مارس

السبت، 09 مارس 2019 07:45 ص
البيت الأبيض :رئيس البرازيل يزور واشنطن فى 19 مارس الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو
رويترز
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 قال البيت الأبيض في بيان إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو سيزور الولايات المتحدة في 19 مارس  ومن المتوقع أن يناقش مع الرئيس دونالد ترامب موضوعات من بينها الوضع في فنزويلا.

ويبدي بولسونارو الكابتن اليميني السابق بالجيش إعجابه علنا بترامب. وتحدث الزعيمان خلال اتصال هاتفي عقب فوز بولسونارو في الانتخابات في أكتوبر  عن "التزام قوي بالعمل جنبا إلى جنب" بشأن قضايا تؤثر على البلدين. وحتى قبل توليه الرئاسة في يناير كانون الثاني تعهد بولسونارو بمعارضة الحكومة الفنزويلية حيث دفعت أزمة اقتصادية ملايين الأشخاص إلى الهروب منهم كثيرون إلى البرازيل المجاورة.

ومنذ توليه السلطة صعد بولسونارو انتقاداته للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو واعترف بخوان جوايدو زعيم المعارضة رئيسا لفنزويلا.

 


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