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"البحوث الإسلامية": عقد 22 ألف لقاء توعوى ضمن حملة "حق الشهيد"

السبت، 09 مارس 2019 02:52 م
"البحوث الإسلامية": عقد 22 ألف لقاء توعوى ضمن حملة "حق الشهيد" الدكتور محيى الدين عفيفى الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامى
كتب لؤى على
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كشف مجمع البحوث الإسلامية أن الحملة التوعوية التى نفذها وعاظ الأزهر الشريف فى مختلف قرى ومدن محافظات الجمهورية تحت عنوان: "حق الشهيد" بمناسبة ذكرى يوم الشهيد أسفرت عن تنظيم نحو 22400 لقاء خلال أربعة أيام منذ انطلاقها.

وقال الدكتور محيى الدين عفيفى، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامى، فى بيان اليوم، إن الحملة التى أطلقها المجمع فى هذه المناسبة الطيبة انتشر من خلالها وعاظ الأزهر الشريف فى كل محافظات الجمهورية لتوعية الناس والتأكيد على فضل ومكانة الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون وهى النفس من أجل أن يعيش الجميع فى أمن وأمان.

وأضاف عفيفى، أن تلك الحملات تستهدف بيان المجهودات التى تبذلها قواتنا المسلحة الحارس الأمين على مصر وشعبها، والتى لم تتأخر لحظة فى تقديم الغالى والنفيس من أجل رفعة الوطن وكرامة الشعب المصرى والحفاظ على مقدراته وحماية مصر من محاولات العبث بها، فرجال القوات المسلحة البواسل ورجال الشرطة الأبطال ضحوا بدمائهم من أجل أن تحيا مصر قوية أبية.

وأكد عفيفى، أن كل قطرة دم سالت من الشهداء الأبرار، دفاعا عن الوطن وحماية أبنائه، سطرت تاريخًا خالدا مشرفًا من التضحية والفداء، لن تنتهى ذكراه أبداً بل ستظل خالدة فى قلوب المصريين؛ لأنهم جسدوا أسمى معانى العطاء والروح الوطنية المخلصة.

أشار الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامى، إلى أن المجتمع فى هذا التوقيت أحوج ما يكون لتطبيق الدروس المستفادة من تضحية الشهداء بشكل عملى وإنسانى يؤثر فى حياة الناس ليكون إعلاء قيمة الوطن هو الهدف الأسمى لتحقيق التنمية الشاملة فى جميع المجالات المختلفة.


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