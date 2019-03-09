البحرين.. الشيخة مى آل خليفة تتوج بجائزة شخصية العام التراثية فى برلين

كتب - محمد سعد

ضمن فعاليات معرض سوق السفر العالمى ببرلين ITB تم الإعلان عن اختيار الشيخة مَي بنت محمد آل خليفة من مملكة البحرين بلقب شخصية التراث العربي لعام ٢٠١٩ وهى أعلى الجوائز التي يمنحها المركز العربي للإعلام السياحي للشخصيات التي أسهمت بشكل كبير في الحفاظ على المكونات الثقافية في بلدانها بشكل خاص وفِي كافة ارجاء الوطن العربي بشكل عام.

وكان قد أعلن الدكتور سلطان اليحيائي رئيس المركز العربي للإعلام السياحي عن هذا الاختيار بحضور شخصيات وقامات كبيرة في مجال السياحة على المستوى العالمي وعدد من أصحاب المعالي وزراء السياحة المشاركين بالمعرض.

وأثنى الجميع على هذا الأختيار للدور البارز الذي تقوم به معالي الشيخة مَي آل خليفة وجهودها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وما تحظى به من تقدير على المستوى الدولي، كما أعربوا عن اعتزازهم ودعمهم للمركز العربي للإعلام السياحي والقائمين عليه لمهنيّتهم العالية وعملهم الدؤب في مجال الاعلام السياحي في وطننا العربي.

وتعد الشيخة مي آل خليفة واحدة من اللواتي استحققن هذا اللقب بجدارة لما لها من إسهامات غير محدودة في مجال الاهتمام بالبرامج التنموية وتنفيذ خطط تهدف الى تحقيق التنمية المستدامة، كما انها تحرص على تفعيل سياسات التبادل الثقافي وحوار الحضارات وتشارك بشكل فاعل في المؤتمرات والمحافل الدولية,

وقد أطلقت مؤخرا مشروع الاستثمار بالثقافة والذي تزامن مع إقرار المنظمة الدولية " الامم المتحدة" أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتضع نصب أعينها دائما حماية وابراز التراث الثقافي الانساني واستثماره كعنصر جذب سياحي يبرز الهوية الوطنية في كل بلد عربي.

وقد نال هذه الجائزة الهامة منذ اطلاق المركز لها عام 2012 قائمة مرموقة من أسماء رفيعة المقام على مستوى الوطن العربي من بينها الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة، وفي عام 2014 عبدالعزيز بن عثمان التويجري المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، وفي عام 2015 الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، وفي عام 2017 عبد العزيز بن محمد الرواس مستشار السلطان قابوس للشؤون الثقافية، وفي عام 2018 الأميرة دانا فراس رئيس الجمعية الوطنية للمحافظة على البتراء وسفير اليونسكو للنوايا الحسنة للتراث الثقافي.

جدير بالذكر ان الشيخة مي آل خليفة حاصلة على درجة ماجستير في التاريخ السياسي من جامعة شيفيلد في إنجلترا. كما شغلت منصب الوكيل المساعد للثقافة والتراث الوطني في وزارة الإعلام من عام ٢٠٠٢. في نوفمبر ٢٠٠٨ تم تعيينها وزيرة للثقافة والإعلام لتصبح أول وزيرة للإعلام والثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي.

يشار إلى أن جوائز أوسكار الإعلام السياحي التي انطلقت في مصر عام ٢٠٠٨ شارك فيها عبر التصويت الإلكتروني لهذا العام أكثر من ٣ ملايين شخص، فيما تنافس عليها أكثر من ١٠٠ شخصية من ١٥دولة عربية.