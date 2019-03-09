الإفتاء: دعم أبطال الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب واجب شرعى

كتبت ريهام عبد الله

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة، فى حروبهم ضد الإرهاب وجماعات الإرهاب والضلال، واجب شرعى.

وقالت دار الإفتاء "دعم أبطال القوات المسلحة والشرطة فى حروبهم لحماية تراب الوطن ومواجهة جماعات الإرهاب والضلال "واجب شرعى ووطنى".



دار الإفتاء

تحتفل مصر اليوم 9 مارس باليوبيل الذهبى ليوم الشهيد، وهو اليوم الذى يخلد شهداء مصر الذين ضحوا بأرواحهم فى سبيل الوطن، ويأتى الاحتفال بيوم الشهيد تزامنًا مع إحياء ذكرى الشهيد الفريق عبد المنعم رياض، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق.