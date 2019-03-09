"الإعلاميين" تعلن البدء فى إصدار تصاريح مزاولة المهنة لغير أعضائها

كتب محمد السيد

قال طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، إن النقابة ستبدأ الأسبوع المقبل فى استخراج تصاريح مزاولة مهنة للراغبين فى ممارسة المهنة من غير أعضاء النقابة، مضيفًا أن قيمة التصريح تبلغ 1% من قيمة التعاقد، وذلك وفقًا للقانون رقم 93 لعام 2016.

وأضاف طارق سعدة، أن التصريح يجدد كل 6 أشهر، مشيرًا إلى أن من لم يحصل على تصاريح مزاولة المهنة سيعرضون أنفسهم للمساءلة الجنائية، وفقًا لنص قانون النقابة الذى يجرم ممارسة المهنة دون العضوية أو الحصول على تصاريح مزاولة المهنة.

وتابع طارق سعدة قائلاً: "الوسيلة الإعلامية التى تتستر على أشخاص أو تسمح لأشخاص يمارسون المهنة دون أن يكونوا أعضاءً بالنقابة سيعرض القناة للإنذار أولاً ومن بعدها الغلق، حان الوقت للقضاء على الفوضى الإعلامية وهذه هى أول نقطة نظام فى مهنة الإعلام، ونؤكد أن هناك تعاونًا وثيق بين النقابة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذى يساعد النقابة فى تنفيذ نص القانون".

وناشد طارق سعدة القائم بأعمال نقيب الإعلاميين، كافة الوسائل الإعلامية أن تسارع فى تقنين أوضاع العاملين بها وفقًا لنص قانون النقابة، مشيرًا إلى أن النقابة ستخاطب كافة الوسائل الإعلامية لسرعة القيام بذلك.