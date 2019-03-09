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الإسماعيلية تستعد لإنطلاق دورة المهرجان الدولى الثامن عشر لسباقات الهجن 2019

السبت، 09 مارس 2019 01:15 م
الإسماعيلية تستعد لإنطلاق دورة المهرجان الدولى الثامن عشر لسباقات الهجن 2019 جانب من الإجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح
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ناقش المهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، الإطار العام لدورة مهرجان الإسماعيلية الدولى الثامن عشر لرياضة سباقات الهجن لعام 2019، والمقرر لها يومى 12و13 من شهر مارس الجارى، والتى تشارك بها عدة دول عربية وإفريقية تشمل كل من المملكة العربية السعودية وفرنسا، والكويت، والجزائر، والسودان، والأردن، وتونس، وأريتريا، وتشاد وممثلى القبائل العربية من مختلف محافظات مصر، ومتابعة ما تم إتخاذه من إجراءات وإستعدادت وتجهيزات لفعاليات المهرجان.

 جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقدة السكرتير العام بحضور، الرائد محمد عبد الله نائب المستشار العسكرى للمحافظة وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعصام عطية عضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى للهجن، وسلامة إبراهيم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لرياضة الهجن، ومتولى حسن رئيس مركز ومدينة فايد، ومحمد عبد العزيز السكرتير العام لمركز ومدينة الاسماعيلية وعائشة أبو السعود رئيس مجلس ادارة نادى الهجن بالإسماعيلية، وممدوح النصيرى مدير إدارة السياحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة .

وأشار السكرتير العام للمحافظة الى أنه تم إتخاذ كافة التدابيراللازمة وإنهاء جميع التجهيزات والإستعدادات الخاصة بدورة المهرجان لهذا العام، مؤكدا على ان المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعا فى دعم ومساندة هذا المهرجان وتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة حتى يخرج المهرجان فى نسخته هذا العام بالشكل اللائق باسم مصر والإسماعيلية عالميا وإقليميا.

 


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