الرئيسية أخبار عاجلة اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت السبت، 09 مارس 2019 10:50 م اعرف كل حاجة إضافة تعليق يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدولة برقابة الأسواق وضبط الأسعار، وهزيمة الأهلى من فيتا كلوب السيسي يوجه قيادات الدولة برقابة الأسواق للقضاء على الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار التعليم: اعتبار الصف الأول الثانوى تجريبيا لجميع الدفعات بالثانوية التراكمية تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق مجلس الدولة يتسلم تعديل لائحة موظفى سكك حديد مصر لتتضمن فصل متعاطى المخدرات الإفتاء: دعم أبطال الجيش والشرطة فى حربهم ضد الإرهاب واجب شرعى الغرفة التجارية: أسعار الدواجن تنخفض 5 جنيهات خلال شهر..والكيلو بـ28 جنيها ضبط 5 أطنان مخدرات و4 الآف قضية آثار وتحصيل 59 مليون جنيه "سرقة كهرباء" فى أسبوع التضامن: إحالة 27 من سائقى أتوبيسات المدارس للنيابة لتعاطيهم المخدرات الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة الأهلى يخسر من فيتا كلوب بهدف نظيف ويعطل تأهله فى دورى الأبطال إضافة تعليق السيسي السيسى ضبط الاسعار الارصاد الطثس الثانوية التراكمية اولى ثانوي محطة مصر اليوم السابع بلس مصر الاهلي فيتا كلوب الرئيس السيسي يجتمع بقيادات الدولة لبحث ضبط الأسواق وحماية المستهلك تجديد حبس 5 متهمين جدد فى حادث قطار محطة مصر 15 يوما على ذمة التحقيق غضب وانشقاقات جديدة فى صفوف الإخوان.. الهارب عمرو عبدالهادى يهاجم أيمن نور ومعتز مطر:" حملة طرق الحلل والصفافير هبلة وفاشلة ضحكت علينا الناس".. وحكاية أم معتز فضيحة.. ويؤكد: قناة الشرق مجرمة وشوهت صورتنا..فيديو رئيس هيئة السكة الحديد فى أول حوار بعد حادث محطة مصر: منظومة الصيانة محكمة والوضع مطمئن ويتجه للأفضل فى نهاية 2020 ..لم أتقدم باستقالتى لأننى جندى بحب السكة الحديد .. والحادث غير طبيعى وخطأ فردى الأرصاد: طقس الغد دافئ على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 23 درجة الأهلى يؤجل تأهله فى دورى الأبطال بخسارة أمام فيتا كلوب بهدف نظيف لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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