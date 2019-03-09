اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت





يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدولة برقابة الأسواق وضبط الأسعار، وهزيمة الأهلى من فيتا كلوب



































