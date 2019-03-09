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السبت، 09 مارس 2019 11:20 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 09 مارس 2019 10:50 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت اعرف كل حاجة
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اليوم السابع بلس
 
 
يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم السبت، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي لقيادات الدولة برقابة الأسواق وضبط الأسعار، وهزيمة الأهلى من فيتا كلوب
 
 
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