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استئناف الرحلات فى مطار نيوآرك بالولايات المتحدة الأمريكية

السبت، 09 مارس 2019 06:16 م
استئناف الرحلات فى مطار نيوآرك بالولايات المتحدة الأمريكية مطار بالولايات المتحدة - أرشيفية
نيويورك - رويترز
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أعلن مسؤولون استئناف الرحلات الجوية في مطار نيوآرك ليبرتي الدولي بولاية نيوجيرزي بعد أن أغلق المطار كل المدارج في وقت سابق بسبب أنباء عن احتمال اندلاع حريق في طائرة شحن حولت مسارها إلى هناك.

وقالت إدارة الطيران الاتحادية على تويتر إن الطائرة كانت متجهة إلى فورت لودرديل في فلوريدا قادمة من مونتريال بكندا عندما هبطت اضطراريا في نيوآرك في حوالي الساعة 8:30 صباحا (1330 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الإدارة أن رجال الإطفاء توجهوا إلى الموقع وجرى إجلاء الركاب سريعا من على متن الطائرة باستخدام زلاجات الطوارئ.

 


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