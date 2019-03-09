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إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة

السبت، 09 مارس 2019 11:07 ص
إصابة 3 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة
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أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح مختلفة بانحاء الجسم خلال مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالبحيرة. 
 
 
وكان اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة إيتاى البارود بحدوث مشاجرة بقرية نكلا العنب دائرة المركز.
 
 
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص، بسبب خلافات الجيرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالضرب وإحداث الإصابات، تم نقل المصابين لمستشفى إيتاى البارود للعلاج، وبسؤال طرفى المشاجرة قرروا بمضمون ما تقدم تحرر المحضر اللازم وجارى العرض على النيابه العامة.

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