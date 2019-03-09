إصابة 23 شخصا إثر تصادم أتوبيس مع سيارة نقل بمقطورة فى الإسكندرية

الإسكندرية – أسماء على بدر

أصيب 23 شخصا فى حادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل بمقطورة بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، صباح اليوم السبت، بمنطقة العامرية غربى الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة أول العامرية، بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق "الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي، ووجود مصابين.

انتقل مأمور وضباط القسم وسيارات الإسعاف وضباط إدارة المرور إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة اصطدام مقدمة أتوبيس رقم "س ي أ 4914" تابع لشركة "الزين" للسياحة بمقطورة سيارة نقل رقم "س م ب 5674" بالطريق المشار إليه.

أسفر عن إصابة 23 شخصا، جميعهم من ركاب الأتوبيس، مشيرا إلى أنه جرى نقل 15 مصاب لمستشفى العامرية العام و8 مصابين إلى مستشفى خاص بمنطقة الشلالات، تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وباشرت النيابة العامة التحقيق.