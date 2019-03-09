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إحالة 5 أطباء بوحدات صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل

السبت، 09 مارس 2019 01:43 م
إحالة 5 أطباء بوحدات صحية بشبين القناطر للتحقيق لتغيبهم عن العمل الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية
القليوبية - إبراهيم سالم
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أكد غريب أحمد، رئيس مدينة شبين القناطر بالقليوبية، أنه تمت إحالة 5 أطباء بـ3 وحدات صحية تابعة للوحدة المحلية لقرى "الاحراز، كفر شبين، المريج" بشبين القناطر للتحقيق، لتغيبهم عن العمل، مشيرا إلى أنه بناء على تعليمات الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، تم المرور والتفتيش المفاجئ على الوحدات المحلية وقطاع الخدمات التابع.

وأضاف رئيس مدينة شبين القناطر، فى بيان أنه قام أحمد إمام مدير إدارة التفتيش المالى والإدارى بمجلس المدينة، بالمرور على الوحدة المحلية بالاحراز، كفر شبين، المريج، للتأكد من انتظام العمل وتم الشطب على 5 أطباء، لتغيبهم بدون إذن، مما أدى إلى توقف العمل تماما فى بعض الوحدات الصحية.

وتابع "غريب" أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات، وإحالة كل الأطباء والتمريض والصيادلة المتغيبين للتحقيق.

 

 

 
 

 

 


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