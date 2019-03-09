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السبت، 09 مارس 2019 12:57 م
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أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلى بانتهاك عقوبات

السبت، 09 مارس 2019 12:41 م
أمريكا تتهم وزير الصناعة الفنزويلى بانتهاك عقوبات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز
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أعلنت الحكومة الأمريكية توجيه اتهامات جنائية لوزير فى حكومة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فيما يتعلق بانتهاك عقوبات فُرضت قبل عامين عندما كان الوزير متهما بتهريب المخدرات.

واتُهم وزير الصناعة الفنزويلى طارق زيدان العيسمى مداح أمس الجمعة بالالتفاف على العقوبات التى فُرضت فى فبراير 2017 عبر توظيف شركات أمريكية لتوفير خدمات الطائرات الخاصة، بما فى ذلك رحلة من روسيا إلى فنزويلا فى 23 فبراير.

ووجهت الحكومة الأمريكية أيضا اتهامات جنائية إلى رجل الأعمال سامارك خوسيه لوبيز بيلو الذى فرض عليه مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية أيضا عقوبات كشريك للوزير، ضمن متهمين آخرين.

ولم يتسن حتى الآن التواصل مع محامى للعيسمى، كما لم يرد حتى الآن محامى لوبيز بيلو على طلب للتعليق. ولم ترد أيضا وزارة الإعلام فى فنزويلا على طلب تعقيب.

ويواجه العيسمى ولوبيز بيلو، اللذان يبلغان من العمر 44 عاما، 5 اتهامات بالالتفاف على العقوبات وانتهاك قانون للمخدرات معنى باستهداف الأشخاص الذين يُعتقد بأنهم يهددون المصالح الاقتصادية والسياسة الخارجية الأمريكية. وتصل العقوبة القصوى لكل اتهام منها إلى السجن لمدة 30 عاما.

 

 


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