video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
السبت، 09 مارس 2019 09:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تتحول إلى توقيت توفير ضوء النهار غدا وجدل حول تطبيقه

السبت، 09 مارس 2019 09:03 ص
أمريكا تتحول إلى توقيت توفير ضوء النهار غدا وجدل حول تطبيقه أرشيفية
أ ش أ
إضافة تعليق

تتحول الولايات المتحدة إلى توقيت توفير ضوء النهار اعتبارا من الساعة الثانية من بعد منتصف ليل غد الأحد بالتوقيت المحلي للولايات المتحدة.
ويقوم معظم الأمريكيين بتحريك عقارب ساعاتهم للأمام بواقع ساعة حيث يبقى التوقيت على هذا النحو 6 أشهر ليعود بعد ذلك إلى التوقيت الأساسى فى 3 نوفمبر المقبل.
على أن بعض الولايات الأمريكية مثل هاواى ومعظم ولاية أريزونا اختارت عدم الالتزام بهذا التقليد المتبع منذ أكثر من 100 عام.كما أن ولايات كاليفورنيا وتكساس وبنسلفانيا وميتشجان وويسكونسين هى بين الولايات التى تفكر فى البقاء على التوقيت الحالى بصورة دائمة دون تغيير ، بينما تدرس ولايات أخرى مثل نيو ميكسيكو ومين وماساتشوسيتس وفلوريدا البقاء على التوقيت الجديد بصورة دائمة.
يذكر أن تغيير التوقيت بهدف توفير ضوء الشمس كان قد بدأ تطبيقه فى الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الأولى لخفض استهلاك الطاقة المستخدمة فى إضاءة المشاعل ، والحفاظ على إمدادات الطاقة للمساعدة فى المجهود الحربى ، لكن الأثر الفعلى على إجمالي استخدام الطاقة كان مثار جدل واسع.
وكان قد جرى استفتاء فى ولاية كاليفورنيا فى شهر نوفمبر الماضى أسفر عن تأييد مواطنى الولاية لتغيير الساعة على مدار السنة بأكملها ، بدلا من التغيير من فترة لأخرى بما قد يؤثر بالسلب على فقد ساعة من ساعات النوم اليومى للمواطنين بما قد يتسبب بدوره فى حوادث على الطرق وأزمات قلبية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الأوروبى يلغى التوقيت الصيفى بدءا من عام 2021

استطلاع يكشف 80% من الأوروبيين يطلبون إلغاء التوقيت الصيفى

توقيت ضوء النهار

أمريكا

التوقيت الصيفى

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

الانتهاء من مسح 50 ألف طالب فى اليوم الأول للكشف عن "الأنيميا والتقزم والسمنة"

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت بمحافظات مصر

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

الأهلى يتحدى الرطوبة فى الكونغو بـ"المياه والعصائر" قبل موقعة فيتا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

ضبط الإخوانى مصطفى نادى المتهم فى قضايا إرهاب بإيطاليا

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

وزير المالية يكشف عن تمويل بناء العاصمة الإدارية الجديدة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

الرئيس السيسى فى اليوم العالمى للمرأة: دمتن رمزا للقوة والعطف والنبل والشجاعة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة